Hoje é o último dia em que lhe podemos dizer o que pensam os candidatos em quem vai votar, em que lhe podemos mostrar o resultado do escrutínio que vamos fazendo ao longo do ano. E, por isso, quisemos reunir os trabalhos mais relevantes deste período eleitoral num só artigo para que amanhã possa refletir em consciência.

De olhos postos nestas terras

O que nos disseram os políticos

Recorde as entrevistas:

Évora

Carlos Zorrinho: "O PS precisa de descer à terra"

Braga

Ricardo Rio: "Se Montenegro resvalar para tentar ser tão radical como os radicais para lhes tirar espaço, as pessoas preferem o original à cópia"

Cascais

Carlos Carreiras: "Lembro-me de ser miúdo, sair de casa e ter uma lata a dizer 'isto é uma bomba para matar os fascistas'. Assustavam-nos"

Aveiro

José Ribau Esteves: "Pedro Nuno Santos é um político que não tem jeito nenhum para coisa nenhuma"

Vila Nova de Gaia

João Paulo Correia: "Este comportamento da mãe das gémeas parece mais um acerto de contas do que a defesa das crianças"

Viseu

João Azevedo: "Eu ficaria envergonhado se fosse presidente de câmara há 35 anos e tivesse barracas à porta da cidade"

Se vive aqui, acompanhe a noite eleitoral no 24notícias

Além dos municípios que referimos acima, vamos também ter debaixo do nosso radar as freguesias que podem decidir estas eleições.

1 - Algueirão-Mem Martins, Sintra

2 - União de Freguesias de Cascais e Estoril, Cascais

3 - Freguesia de Odivelas, Odivelas

4 - Freguesia de São Domingos de Rana, Cascais

5 - União de Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias, Oeiras

6 - União das Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia

7 - Freguesia de São Sebastião, Setúbal

8 - União das Freguesias de Queluz e Belas, Sintra

9 - Freguesia de Rio Tinto, Gondomar

10 - Freguesia de Corroios, Seixal

Estas são as dez maiores freguesias do país, em população representam mais de 5% dos eleitores e metade está nas mãos do PS, que tem vindo a perder terreno para o Chega. Se a maioria dos inscritos votasse, os resultados podiam ser completamente diferentes. Explicamos-lhe tudo aqui.

Volta a Portugal em cartazes

O 24notícias percorreu as 18 capitais de distrito de Portugal numa “Volta a Portugal autárquica em automóvel”, observando os cartazes de campanha das eleições autárquicas de 12 de outubro de 2025. Apesar da era digital, as ruas continuam cobertas de propaganda, em postes, rotundas e pontes, com rostos, slogans e promessas que vão de “limpar” a “salvar”, de “mais saúde” a “mais habitação”.

E ainda isto…

Acompanhámos João Ferreira, candidato da CDU à presidência da Câmara Municipal de Lisboa. Fomos pedalar com o candidato “por uma cidade mais verde”. João Ferreira aproveitou para lembrar a necessidade de reforçar a mobilidade sustentável, aumentar a habitação acessível e ampliar a estrutura verde da cidade. Na noite de domingo mesmo que não seja o vencedor pode ajudar a decidir quem vai ficar com o lugar nos passos do concelho.

Também debaixo do radar

Noite eleitoral no 24notícias

Nesta noite eleitoral, não ficamos só entre Lisboa e Porto. Estaremos onde as eleições se decidem, nestas zonas selecionadas do país, com repórteres no terreno, análises em direto e reações ao minuto.

A verdadeira descentralização acontece no site do 24notícias a nas nossas redes sociais.

Escolhemos zonas-chave onde o voto é decisivo, onde há disputas renhidas e onde as tendências nacionais ganham rosto local. Acompanhe connosco cada resultado, cada reação, cada mudança no mapa político. Até lá recorde aqui tudo o que dissemos ao longo desta campanha eleitoral.

__

