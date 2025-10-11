Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a previsão meteorológica, há uma baixa probabilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos no interior do Centro e do Sul durante a tarde.

O vento soprará fraco a moderado do quadrante leste, podendo atingir os 40 km/h nas terras altas até meio da manhã e novamente a partir do final da tarde. Na faixa costeira ocidental, o vento deverá rodar para norte ou noroeste durante a tarde.

Está ainda prevista uma pequena subida da temperatura máxima na região Norte.

Na Grande Lisboa, o céu estará pouco nublado ou limpo, com vento fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante leste, tornando-se de norte ou noroeste durante a tarde. Na Grande Porto, o cenário será semelhante, com céu limpo e vento em geral fraco de leste, que passará a moderado (15 a 25 km/h) de norte/noroeste na faixa costeira vespertina.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental as ondas serão de noroeste com 1 a 1,5 metros, diminuindo gradualmente para 1 metro, com temperatura da água entre 15 e 17ºC. Na costa sul, as ondas terão altura inferior a 1 metro, e a temperatura da água variará entre 18 e 20ºC.

