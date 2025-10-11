Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Nos últimos dez anos, o número de espécies de abelhas em risco de extinção mais do que duplicou, enquanto o das borboletas ameaçadas quase dobrou, escreve o The Guardian.

As análises científicas publicadas para a lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) revelam que pelo menos 172 espécies de abelhas, de um total de 1.928 avaliadas, estão em perigo.

Entre as espécies agora classificadas como ameaçadas contam-se também 15 de abelhões, vitais na polinização de ervilhas, feijões, amendoins e trevos, e 14 espécies de abelhas-celofaneiras, conhecidas pela polinização de árvores como salgueiros e plátanos vermelhos. A abelha mineradora Simpanurgus phyllopodus, única do seu género na Europa, foi classificada como criticamente em perigo.

Entre as borboletas, o número de espécies ameaçadas passou de 37 para 65 desde a última avaliação, realizada há 14 anos, e a grande borboleta-branca da Madeira (Pieris wollastoni) foi oficialmente declarada extinta.

A rápida redução das populações deve-se principalmente à destruição ou degradação de habitats causada pela intensificação agrícola, abandono de terrenos, drenagem de zonas húmidas, sobrepastoreio e utilização de fertilizantes e pesticidas. A fragmentação de habitats favoráveis a polinizadores aumenta significativamente o risco de extinções locais.

O aquecimento global é igualmente um fator crítico: 52% das borboletas ameaçadas na Europa estão em perigo devido à crise climática, aproximadamente o dobro do registado há uma década.

As borboletas de topo de montanha são particularmente vulneráveis ao aquecimento global, pois, à medida que os habitats aquecem, são forçadas a deslocar-se para altitudes mais elevadas até ficarem sem espaço. No sul de Espanha, espécies como a Nevada grayling e a Andalusian anomalous blue estão entre mais de 40% dos endemismos europeus ameaçados. No Mediterrâneo, a Karpathos grayling enfrenta riscos crescentes de seca extrema e incêndios florestais.

