A detenção por parte da GNR surge no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um ano, focada em um grupo organizado que operava próximo a estabelecimentos de ensino e em zonas residenciais, com o objetivo de vender estupefacientes a um público predominantemente jovem.

Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de detenção, um mandado de busca domiciliária e duas buscas em viaturas, resultando na apreensão de 2 864 doses de haxixe, 2 090 euros em numerário, três viaturas; cinco telemóveis e ainda material para fracionamento, armazenamento e distribuição da droga.

Os detidos foram apresentados ao Tribunal Judicial de Loures, que aplicou a medida de coação de prisão preventiva.

