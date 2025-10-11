Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A cerimónia decorreu na sede da Gradiva e contou com a presença do fundador e dos antigos acionistas, que transferiram as suas posições para a Guerra e Paz editores e, a título pessoal, para Manuel S. Fonseca e Rita Fonseca.

Com a saída de Guilherme Valente, Manuel S. Fonseca assume agora a administração e a direção editorial da Gradiva. Apesar da mudança, o editor sublinha a continuidade da identidade da editora: "esta é e será sempre a editora fundada por Guilherme Valente".

"Quero manter viva a imagem e a identidade editorial da Gradiva. Conto, para isso, com a experiência dos seus trabalhadores, a ajuda da editora Helena Rafael, e a excelência de todos os autores, em particular de portugueses tão admiráveis como Carlos Fiolhais, Jorge Buescu, Vicente Valentim, ou autores estrangeiros como Ian McEwan, o Nobel Kazuo Ishiguro e Giuliano da Empoli", realça.

O editor considera ainda que a ligação das duas editoras vai reforçar a capacidade de produção, comunicação e distribuição de ambas.

Em 1981, Guilherme Valente fundou a Gradiva, editora pioneira na publicação de livros de divulgação científica em Portugal. Agora, o editor "entendeu ter chegado a hora de se jubilar".

"Foram 45 anos de dedicação a essa galáxia a que se chama livro, à descoberta de autores, à invenção de títulos. A Gradiva, editora multifacetada, abriu-se a uma ideia original e singular na edição portuguesa, a de uma entusiástica e surpreendentemente bem sucedida divulgação científica, que despertou vocações e fez nascer cientistas. Foi também extraordinariamente bem-sucedida na ficção", pode ler-se no comunicado divulgado.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.