Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Baptizada de Fliporto Portugal, a edição portuguesa terá como tema central “O Livro em Tempos Digitais e a Literatura em Língua Portuguesa”. A programação inclui painéis de debate, conversas com escritores, sessões de histórias infantis e lançamentos de livros, promovendo o diálogo entre gerações e geografias.

O festival vai ainda celebrar o percurso de duas escritoras lusófonas: Dulce Maria Cardoso recebe, no dia 22, o Prémio Literário Guerra Junqueiro 2024, enquanto Amélia Dalomba é distinguida, a 24 de outubro, com o Prémio Literário Guerra Junqueiro Lusofonia Angola 2024.

Entre os participantes confirmados estão Rui Couceiro, Isabel Rio Novo, João Rasteiro, Manuela Ribeiro, Olinda Beja, João Morgado e Ana Aragão, entre outros nomes ligados à literatura, artes visuais e cultura lusófona.

Para Antônio Campos, presidente do Instituto Fliporto e coordenador-geral da Fliporto Portugal, “esta iniciativa é uma oportunidade histórica para estreitar os laços literários entre Portugal e o Brasil e o vasto universo lusófono, unindo autores, leitores e instituições culturais dos dois lados do Atlântico”.

Rita Marques, presidente da Fundação Livraria Lello, destaca que o Mosteiro de Leça do Balio, sede da fundação, foi escolhido como palco por unir património, memória e futuro, colocando Portugal no mapa dos grandes festivais literários internacionais.

O programa arranca com a entrega do prémio a Dulce Maria Cardoso e inclui debates sobre a inteligência artificial na literatura, sessões para o público escolar e lançamentos como “Livro Geral”, do escritor brasileiro Carlos Pena Filho. O encerramento contará com um painel sobre artes visuais e uma conversa sobre figuras históricas da literatura lusófona.

A Fliporto Portugal surge com uma configuração adaptada ao contexto e público local, mantendo a identidade e energia que caracterizam o festival no Brasil. A organização espera repetir a iniciativa em futuras edições, consolidando uma presença regular da Fliporto em Portugal.

O evento é gratuito, mas sujeito à lotação, sendo necessário realizar inscrição através do site da Fundação Livraria Lello. O programa completo está disponível online.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

.