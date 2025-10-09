Os que não votam ditam os resultados das autárquicas em nove das dez maiores freguesias do país (Censos 2021), onde a abstenção é superior à média nacional (58,13% contra 46,35%). A União de Freguesias Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias, a mais rica do conjunto, é a excepção à regra: votam 51,72%.

Os eleitores destas dez freguesias representam 5,23% do total (9.323.688 inscritos) e 5,5% da população residente em Portugal (10.421.117). Do grupo, cinco são do Partido Socialista, três do PSD e duas da CDU.

Há dois presidentes de junta em limite de mandato e o Chega pode finalmente conseguir uma câmara.

1 - Algueirão-Mem Martins, Sintra

68.649 habitantes

Presidente da junta: Valter Antunes Januário (PS), em limite de mandatos

Nas eleições autárquicas de 2021 a abstenção em Algueirão-Mem Martins foi de 61,37%. O PS aparece na frente, com 7.206 votos, e o PSD em segundo lugar, com 6.068 votos (esteve no poder em 2009 e de lá para cá perdeu perto de 4.000 votos).

Em 2017, ainda não havia Chega (autorizado pelo Tribunal Constitucional em Abril de 2019), mas é possível dizer que desse ano para 2021 o PS foi o partido mais penalizado. Em quatro anos, o Partido Socialista perdeu mais de 3.000 votos nesta freguesia (a da juventude de André Ventura), ao que tudo indica, uma parte substancial para o Chega (2.082 votos, mais 85 do que a CDU), outra parte para abstenção, que aumentou.

Não seria de estranhar que o Chega fosse o próximo partido do poder em Algueirão-Mem Martins. Se olharmos para as legislativas, onde o peso da abstenção se inverte, foi o que aconteceu: sobe o número de votantes e o Chega passa de sétimo partido mais votado em 2019 para terceiro em 2022, segundo em 2024 e primeiro em 2025, onde ganha com 9.892 votos.

A lógica, aliás, pode ser replicada a outras freguesias, como Rio de Mouro ou Agualva e Mira-Sintra e até Queluz e Belas.

O concelho de Sintra tem 323.280 eleitores inscritos, mas quase 60% (59,88%) não votam. O PS tem oito das 11 freguesias, o PSD tem três, mas em breve isso poderá mudar.

Algueirão Mem-Martins é uma freguesia maioritariamente urbana, com zonas rurais dispersas. O perfil tipo é classe média-baixa a média, entre os 35-45 anos, casado e com filhos, ensino secundário, a trabalhar em Lisboa ou arredores, sobretudo no comércio e serviços, funcionários públicos e trabalhadores da construção. A mistura social e heterogeneidade é cada vez maior.

Segundo dados disponíveis, o arrendamento custava 12,5 €/m2 em março deste ano e a venda 2.658 €/m², dados de agosto.

2 - União de Freguesias de Cascais e Estoril, Cascais

64.192 habitantes

Presidente da junta: Pedro Morais Soares (CDS-PP, eleito em coligação com PSD), em limite de mandatos

A União das Freguesias de Cascais e Estoril tem 55.142 eleitores inscritos e uma abstenção de 57,67%. PSD/CDS-PP concorrem coligados e arrecadam 55,53%(12.960 votos).

Em segundo, a coligação PS/PAN/Livre tem 4.048 votos e o Chega, em terceiro, tem metade disso, uma boa parte 'roubada' ao PS, CDU e BE (o PSD desceu em percentagem, mas subiu em número de votos).

O concelho de Cascais tem quatro freguesias, em todas ganha o PSD. São 179.237 inscritos e uma abstenção de 55,45%. Como em Cascais e Estoril, dificilmente esta relação de forças mudará.

Uma vez mais, nas legislativas a abstenção é mais baixa: 34,28% no concelho e 37,31% na união de freguesias. No poder a ordem mantém-se a mesma: PSD, PS e Chega, que sobe muito pouco de 2024 para 2025.

Uma grande fatia dos residentes em Cascais e Estoril tem o ensino superior, o que se reflete na alta empregabilidade e no rendimento médio elevado (a taxa de pobreza é inferior à média nacional, indicando uma população com maior estabilidade económica).

A freguesia acolhe uma percentagem significativa de estrangeiros, com destaque para residentes provenientes dos PALOP, num concelho em que a população estrangeira começa a aproximar-se dos 25% (a comunidade nascida no Brasil rondará os 20%). Esta diversidade contribui para um ambiente cosmopolita e multicultural.

A freguesia é conhecida pela sua oferta cultural, incluindo teatros, museus e festivais, praias, parques e gastronomia do mundo. Em termos de mobilidade, tem uma boa rede de transportes públicos e acessibilidades, facilitando a deslocação para Lisboa e outras áreas.

O valor médio do rendimento bruto declarado no concelho de Cascais era 12.843 € em 2021 e na União das Freguesias de Cascais e Estoril não ficava atrás (a média nacional é 12.500 euros). Apesar disso, a região apresenta desafios relacionados com o custo elevado de vida, especialmente no mercado imobiliário, onde os preços de venda por metro quadrado são significativamente mais altos do que a média nacional.

3 - Freguesia de Odivelas, Odivelas,

59.586 habitantes

Presidente da junta: Nuno Gaudêncio (PS)

A Freguesia de Odivelas tem 51.733 inscritos, a abstenção foi de 57,35%. O PS lidera há anos e, mais voto, menos voto, parece estar de pedra e cal, aqui e em qualquer das quatro freguesias do concelho de Odivelas.

A subida do Chega tem afetado sobretudo a extrema-esquerda, BE e CDU, que a 12 de outubro poderá ceder o terceiro lugar ao partido de André Ventura, na freguesia e no concelho de Odivelas.

No concelho como na freguesia, os votos brancos e nulos diminuíram, mas continuam acima da média nacional (acumulados somam mais do que IL ou PAN).

Nas legislativas, há três partidos muito taco a taco: PSD, PS e Chega, por esta ordem, separados por poucos votos: 201 do primeiro para o segundo, 910 do segundo para o terceiro. A abstenção foi mais alta em 2025 do que em 2024 (34,4% e 32,35%, respetivamente).

A Freguesia de Odivelas tem uma densidade populacional de 11.794 habitantes por quilómetro quadrado, bastante acima da média do país. Uma parte considerável de famílias depende de apoios municipais (redução de IMI, refeições escolares gratuitas ou subsidiadas, material didático oferecido, indicando acentuadas desigualdades económicas. Em meados deste ano, o preço médio de venda de imóveis rondava os 3.127 €/m² e o arrendamento os 14,3 €/m² para apartamentos.

De acordo com dados oficiais, cerca de 21,79% da população do concelho de Odivelas é estrangeira, com estatuto legal de residente, pelo que é natural que a Freguesia de Odivelas seja uma das áreas com maior concentração de imigrantes.

4 - Freguesia de São Domingos de Rana, Cascais

59.238 habitantes

Presidente da junta: Fernando Ferreira Marques (PSD)

Esta freguesia tem 49.384 inscritos e uma abstenção de 54,27%, ainda assim inferior às autárquicas de 2017. O PSD (coligado com CDS) ganha com mais de metade dos votos (50,38%). A coligação PS/PAN/Livre fica em segundo lugar, com perto de metade destes votos, menos do que o PS tinha obtido sozinho em 2017.

É talvez a freguesia mais pobre das quatro que fazem parte do concelho de Cascais e a menos instruída. Os preços da habitação são mais baixos quando comparados com freguesias "premium", 2.500 € a 3.800 /m² para apartamentos, 2.700 € a 4.000 € /m² para moradias, mas ainda assim há necessidade de habitação a custos acessíveis para jovens e classe média.

Nas legislativas, onde a abstenção é muito inferior, ganha tradicionalmente o PS, que em 2025 foi ultrapassado pelo PSD, não pela quantidade de votos que este ganhou, mas pela quantidade de votos que o Partido socialista perdeu. Aqui, o Chega tem vindo a abrir caminho, e subiu de menos de 600 votos em 2019 para mais de 7.000 este ano.

5 - União de Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias, Oeiras

58.094 habitantes

Presidente da junta, Madalena Castro, (independente, eleita pelo PSD)

A União de Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias, a quinta mais populosa do país, tem 50.805 eleitores inscritos, um terço da população do concelho, e votam mais de metade (51,72%). Isaltino Morais ganha há anos, com e sem o apoio do PSD, e fez apenas duas interrupções, uma para ser ministro e outra para ser preso.

Em 2021, Isaltino manteve sensivelmente o mesmo número de votos do que em 2017 (na casa do 13 mil), apesar de ter subido em percentagem. O mesmo aconteceu com PS (na casa dos 2.000).

Os níveis médios de escolaridade são elevados e o rendimento declarado também, acima da média nacional (embora haja bolsas da chamada pobreza envergonhada). A oferta de habitação é significativa, com diversidade de tipologias. Tem boas infra-estruturas, parques e espaços verdes, e boa mobilidade, com acessos rodoviários e ferroviários.

O concelho de Oeiras tem cinco freguesias e 147.343 eleitores inscritos. É a exceção à regra nas dez maiores freguesias de Portugal e são mais os que votam (51,74%) do que os que não votam (48,26%).

Isaltino Morais ganha há décadas, antes e depois de ser preso, e foi graças à interrupção de mandatos que pode continuar a candidatar-se. Tem oito de 11 vereadores. Não admira que diga que não tem medo de André Ventura; na freguesia, o Chega é o sétimo de dez candidatos. É presidente da câmara de Oeiras há 33 anos (não consecutivos).

Se nas autárquicas Isaltino ganha em toda a linha, nas legislativas a história é outra: o PS venceu em 2019 e 2022, o PSD ganhou em 2024 e 2025. Neste espaço de tempo, o Chega passou de décimo maior partido para o terceiro lugar, ainda que distanciado dos dois da frente e sem alterações de 2024 para 2025.

6 - União das Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia

52.844 habitantes

Presidente da junta, Alexandra Amaro (PS)

Mafamude e Vilar do Paraíso estão em processo de desagregação e cada freguesia terá o seu candidato nas eleições de 12 de Outubro (Alexandra Amaro e Sara Silva, respetivamente, no caso do PS, o partido mais votado em 2021).

Nas últimas autárquicas, a União das Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso tinha 46.260 eleitores inscritos e um abstenção de 56,41%. O PS ficou em primeiro a larga distância do segundo partido mais votado, 11.036 votos contra 3.414 votos (PSD/CDS/PPM). Brancos e nulos valem mais do que PAN e Livre juntos ou do que a IL. Aqui, o Chega ainda não provocou qualquer abalo.

É uma freguesia essencialmente urbana, com forte ativismo associativo: clubes desportivos, culturais, recreativos, ginásios, espaços infantis, parques e jardins. A oferta de lazer é relativamente boa.

A oferta imobiliária é variada, mas os preços são altos, provavelmente devido à localização privilegiada dentro do distrito do Porto (próximo do centro de Gaia/Porto), bons acessos rodoviários e transporte público. Coexistem os mais abastados com zonas densas habitadas por classes médias/trabalhadoras e idosos têm menor rede de apoio.

No concelho de Vila Nova e Gaia, o PS está muitos votos à frente (com oito vereadores, dois para o PSD). No total, são 267.468 inscritos e votam 47,69%, menos de metade dos eleitores. Das 15 freguesias em 2021, todas são PS, que arrecada 73.712 votos (57,79%). Apesar disso, toda a esquerda e direita também foi penalizada em benefício do Chega.

7 - Freguesia de São Sebastião, Setúbal

52.627 habitantes

Presidente da junta: Luís Miguel de Matos (PCP, eleito pela CDU)

O concelho de Setúbal esteve durante anos nas mãos da CDU. E é assim que se mantém a nível autárquico, embora tenha vindo a perder mandatos para o PS (os comunistas perderam cerca de 7.000 de 2017 para 2021).

Nas legislativas, o PS já estava à frente, mas o Chega veio com tudo e em 2025 ganhou com quase 19.000 votos (27,28%). A Freguesia de São Sebastião espelhou muito bem este movimento.

Nas últimas autárquicas, CDU e PS aproximaram-se bastante em São Sabastião, sobretudo em relação a 2017, ano em que a diferença se tinha acentuado. Separam-nos 809 votos, o que em 16.442 votantes não é muito, menos ainda se tivermos em conta a abstenção de 63,29%.

O distrito de Setúbal tem 55 freguesias, umas de grande, outras de pequena dimensão. Os concelhos dividem-se entre CDU e PS, sete a seis, respetivamente. Mas é provável que André Ventura venha a acabar com esta bicefalia.

Setúbal está no grupo de concelhos da CDU, 105.651 inscritos, mais de metade não vota nas autárquicas. No entanto, das suas cinco freguesias, todas são CDU.

São Sebastião tem uma população de classe média urbana, com rendimento médio acima da média nacional e níveis de escolaridade consideráveis. A proximidade de parques urbanos e zonas de lazer, aliada à boa rede de transportes públicos e acessos rodoviários, garante qualidade de vida e mobilidade à população.

Apesar de ser um centro histórico, São Sebastião mantém a segurança relativa e a vivência comunitária ativa, numa espécie de equilíbrio entre tradição e modernidade.

8 - União das Freguesias de Queluz e Belas, Sintra

52.414 habitantes

Presidente da junta: Paula Alexandra Almeida da Cunha Alves (PS)

A União das Freguesias de Queluz e Belas tem 44.751 eleitores inscritos. Destes, votaram apenas 16.883 (37,72%) nas últimas autárquicas. Já foi PSD, mas desde 2013 é PS.

Em 2021, o PS reuniu 5.831 votos, em queda em relação a 2017. O Chega conseguiu 1.664 votos, quase tantos como tinha o PCP em 2017. É provável que suba nas eleições de 12 de Outubro.

Se olharmos para as legislativas, o Chega já está em primeiro em Queluz e Belas (o PSD manteve sensivelmente o mesmo número de votos em 2024 e 2025, mas subiu em relação a 2019 e 2022).

Na União das Freguesias de Queluz e Belas predomina uma população de classe média, num equilíbrio entre a vida suburbana e proximidade de Lisboa. A diversidade social é grande, com uma comunidade jovem de imigrantes de países como o Brasil, Cabo Verde, Ucrânia, Roménia e Angola (e associações que desempenham um papel crucial na promoção da coesão social). A freguesia mantém espaços verdes, escolas, centros de saúde e acessibilidade rodoviária e ferroviária (nem sempre fáceis).

9 - Freguesia de Rio Tinto, Gondomar

51.083 habitantes

Presidente da junta: Nuno Fonseca (PS)

Gondomar tem sete freguesias, 146.210 eleitores inscritos, 71.375 votantes, ou seja, uma abstenção acima de 50%. O PS ganha em todas.

Em Rio Tinto, a abstenção ficou acima da média do concelho em 2021, dos 45.217 inscritos votaram 20.612 eleitores. Em 2017, a abstenção foi inferior. E, embora em primeiro, o PS perdeu mais e três mil eleitores, uma parte para a abstenção.

Na lista dos mais votados aparecem três novos partidos: Chega, IL e PAN.

Nas legislativas, o PS cedeu o lugar que ocupava há anos ao PSD e já está próximo do Chega.

A estrutura etária da população de Rio Tinto é predominantemente adulta, com uma percentagem significativa de residentes em idade ativa. Em termos de escolaridade, há uma tendência crescente de qualificação.

Rio Tinto alberga diversas comunidades estrangeiras, provenientes principalmente de países como o Brasil, Cabo Verde, Roménia e Ucrânia. O mercado de trabalho na freguesia é caracterizado por uma forte presença nos setores de comércio, serviços e indústria leve. A proximidade do Porto e a fácil acessibilidade através da rede de transportes públicos e rodoviários facilitam a mobilidade e o acesso a oportunidades de emprego na região. Ao nível da habitação, Rio Tinto enfrenta desafios relacionados com a falta de casas a preços acessíveis.

10 - Freguesia de Corroios, Seixal

50.806 habitantes

Presidente da junta: Hugo Constantino (CDU)

A décima maior freguesia do país em população é Corroios, no concelho do Seixal. O Seixal tem 142.900 inscritos em quatro freguesias, votam menos de metade (43,55%). A CDU está à frente e até reforçou a sua posição em 2021 (aumentou o número de eleitores e de votantes, pode ser por isso).

O PS também subiu em número de votos, enquanto o PSD perdeu. O Bloco de Esquerda perdeu o único vereador que tinha para o Chega, que alcançou quase tantos votos como o PSD. E vai continuar a crescer. O PAN também perdeu votos.

Olhando para Corroios, as coisas não são muito diferentes: 43.095 inscritos, 18.895 votantes (56,16% de abstenção). CDU reforça ligeiramente, PS ganha alguns votos, PSD perde outros tantos. BE cai a pique. O partido mais votado (CDU) está separado do segundo maior (PS) por apenas 411 votos.

Nas legislativas ganha o PS, com o Chega a aproximar-se cada vez mais do poder (das quatro freguesias do Seixal, só não ficou à frente em Corroios).

Corroios é um centro urbano na margem sul. Uma faixa significativa da população está em idade ativa e em termos de escolaridade há uma tendência crescente de qualificação. Uma vez mais, a freguesia alberga diversas comunidades estrangeiras, provenientes principalmente do Brasil, Cabo Verde, Roménia e Ucrânia.