Em declarações à CNN Portugal, embaixador de Israel em Lisboa, Oren Rozenblat, admitiu que este tema, a passagem de caças F-35 pela base das Lajes, tem sido secretamente falado com o Executivo de Montenegro.

“Estes assuntos de caças são um pouco secretos entre o Governo de Israel, EUA e Portugal, e prefiro não falar sobre isso”, afirmou ao canal de televisão, sendo que o jornal Expresso insistiu com a embaixada israelita, que novamente voltou a adiantar que “tais assuntos são discutidos em salas fechadas entre as partes”, respondeu fonte oficial da embaixada.

Agora, em resposta a estas notícias, o gabinete de Luís Montenegro desmentiu qualquer conversa com o Governo de Israel e com os EUA.

“A respeito da notícia publicada hoje no Expresso, o Governo português desmente categoricamente a existência de quaisquer contactos com o Governo de Israel ou dos Estados Unidos da América”, diz o comunicado.

Entretanto, também a Embaixada israelita em Lisboa esclareceu ao jornal que “o embaixador está em Israel desde segunda-feira e que a resposta dada ao Expresso estava errada, dada na ausência do embaixador”.