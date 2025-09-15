“O Conselho Supremo afirmou a total solidariedade dos Estados do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) com o Qatar em todas as medidas que o país tomar para enfrentar este ataque, salientando que a segurança dos Estados do CCG é indivisível e que qualquer ataque a um é um ataque a todos, em conformidade com a Carta do CCG e o Acordo de Defesa Conjunta”, afirmou a organização num comunicado, citada pela Al Jazeera e emitido após a realização da cimeira árabe-islâmica que reuniu mais de 50 chefes de Estado e altos dirigentes.

Assim sendo, o Comando Militar vai tomar “as medidas executivas necessárias para ativar os mecanismos de defesa conjunta e as capacidades de dissuasão do Golfo”.

O ataque de Israel a Doha, segundo o CCG, “impede os esforços intensivos realizados pelo Qatar na mediação de um cessar-fogo na Faixa de Gaza, a libertação de reféns e prisioneiros e o alívio do sofrimento do irmão povo palestiniano”.

O Conselho de Cooperação do Golfo é uma organização de integração económica que reúne seis estados do Golfo Pérsico: Arábia Saudita, Bahrain, Qatar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Omã.