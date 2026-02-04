Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o IPMA, a chuva será mais intensa e persistente na região Sul, enquanto no Norte e no Centro a precipitação deverá aumentar de intensidade e frequência a partir da tarde. O céu apresentar-se-á muito nublado em todo o território.

De recordar que todos os distritos de Portugal continental estão hoje e quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte, passando a aguaceiros, devido à passagem da depressão Leonardo.

Na região Norte, estão previstos períodos de chuva ou aguaceiros, mais frequentes e intensos a partir do meio da tarde, sobretudo nas zonas montanhosas. Até ao início da manhã, poderá ocorrer queda de neve acima dos 900 a 1000 metros de altitude. Há ainda possibilidade de trovoada junto ao litoral até ao meio da tarde. O vento soprará de oeste/sudoeste, fraco a moderado, podendo tornar-se por vezes forte na faixa costeira e nas terras altas. A temperatura máxima deverá subir.

Nas regiões Centro e Sul, o céu estará muito nublado ou encoberto, com períodos de chuva, por vezes forte e persistente no Sul. No Centro, a precipitação intensificar-se-á gradualmente, em especial a partir do final da tarde. Nos pontos mais altos da Serra da Estrela, poderá ocorrer queda de neve até ao meio da manhã. O vento de oeste/sudoeste será moderado, tornando-se moderado a forte no litoral, sobretudo a sul do Cabo Espichel, com rajadas até 80 km/h, e nas terras altas, onde as rajadas podem atingir 110 km/h. Prevê-se ainda neblina ou nevoeiro temporário e uma subida da temperatura mínima.

Na Grande Lisboa, são esperados períodos de chuva, que poderão ser por vezes fortes e persistentes, sobretudo durante a manhã e no final do dia. O vento soprará moderado de oeste/sudoeste, tornando-se mais intenso junto à faixa costeira nos mesmos períodos. A temperatura mínima deverá registar uma subida.

Na região do Grande Porto, o céu estará geralmente muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros, ocasionalmente acompanhados de trovoada até ao meio da tarde. O vento será fraco a moderado, podendo soprar por vezes forte junto à faixa costeira, especialmente no final do dia. A temperatura também deverá subir.

A previsão aponta ainda para agitação marítima forte. Na costa ocidental, as ondas de oeste/noroeste poderão atingir 5 a 6 metros, diminuindo gradualmente para 4 a 5 metros a norte do Cabo da Roca. Na costa sul, esperam-se ondas de sudoeste com 3 a 4 metros, diminuindo a partir da tarde. A temperatura da água do mar situar-se-á entre os 13ºC e os 15ºC na costa ocidental e entre os 14ºC e os 15ºC na costa sul.

