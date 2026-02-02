Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O presidente da Proteção Civil vincou que o Mecanismo Europeu de Proteção Civil tem regras e não serve "para pedir telhas nem lonas", garantindo que o país ainda tem capacidade de resposta.

“O mecanismo tem regras de acionamento e equipamentos específicos que nós devemos ativar. Neste momento, todas as situações que foram solicitadas foram correspondidas. Não temos nenhum meio para dizer à União Europeia que precisamos desta tipologia ou daquela. Não seria para pedir telhas, não seria para pedir lonas, isso são materiais que o país naturalmente tem de ter capacidade de resolver”, disse José Manuel Moura, na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

"Não se justifica, de todo”, ativar o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, uma vez que “Portugal ainda não esgotou a sua capacidade” de resposta à tempestade Kristin, revelou Moura.

Para Moura, estamos ainda “muito longe disso”, recordando que o país tem ao dispor mais de 30 mil bombeiros, além dos elementos das forças de segurança e militares. “Não se justifica de todo o mecanismo para recrutar ou para solicitar ajuda em termos de pessoas para vir ajudar o país”, disse, salientando que em relação às cheias não há “ainda nenhuma situação também a preocupar neste momento”.

José Manuel Moura acrescentou que, ao longo desta semana, o país pode enfrentar um “problema significativo em termos de emergência” devido à “forte precipitação” prevista até domingo e esclareceu que “o mecanismo europeu pode ser ativado a qualquer momento“.

“Não podemos ativá-lo por qualquer razão, para pedir um meio que pode estar ao nosso alcance e que não está esgotado naquilo que são as capacidades do país. O país não vai pedir telhas ao mecanismo europeu. Agora, nós temos é que ter a estrutura montada e preparada para que, a haver uma falência de um qualquer equipamento”, se possa ativar.

Segundo o responsável, o mecanismo pode ser ativado caso nos próximos dias possam vir a ocorrer grandes cheias e o país não tenha as “bombas de grande débito ou de alta capacidade” suficientes.

José Manuel Moura salientou que o mecanismo europeu de proteção civil “de alguma forma já foi ativado através do Copernicus”, o programa europeu de observação da Terra, que fornece imagens de satélite que ajudam na identificação zonas afetadas. O presidente da ANEPC disse ainda que a resposta da Proteção Civil à depressão Kristin “foi ao mais alto nível”, que acompanhou a situação “a par e passo” desde o dia 26 de janeiro, quando a formação da depressão foi sinalizada pelo IPMA.

