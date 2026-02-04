Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Minneapolis tinha cerca de 3 000 elementos federais destacados no âmbito da Operação Metro Surge, uma operação de repressão à imigração ilegal iniciada no início de dezembro. A atuação destes agentes gerou forte indignação entre os residentes e esteve na origem de dois tiroteios fatais contra cidadãos norte-americanos.

Tom Homan foi enviado para Minneapolis no mês passado, na sequência da morte de Alex Pretti.

“O meu objetivo, com o apoio do Presidente Trump, é conseguir uma retirada completa o mais rapidamente possível”, afirmou. No entanto, sublinhou que essa decisão depende do fim das atividades ilegais e ameaçadoras contra os agentes do ICE e outros parceiros federais na comunidade.

O responsável acrescentou ainda que uma retirada total só será possível com a cooperação das autoridades locais e estaduais, defendendo o regresso ao nível habitual de presença das forças federais de imigração no estado do Minnesota.

