Em declarações à agência Lusa, o presidente da CIMAC, Carlos Zorrinho, explicou que o fundo “já tem 60 mil euros e está ainda a ser subscrito pelos municípios”, destacando a importância da solidariedade regional para responder às necessidades das populações afetadas.

O autarca socialista de Évora adiantou que a verba recolhida “será aplicada em articulação com as comunidades intermunicipais das zonas mais afetadas” pela tempestade, garantindo que os apoios cheguem de forma eficaz às áreas em maior necessidade.

A iniciativa surge na sequência dos danos provocados pela depressão Kristin, que afetou várias regiões do país, deixando centenas de clientes sem eletricidade e provocando inundações e outros prejuízos significativos.

