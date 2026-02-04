Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os requerimentos para a audição da ministra no parlamento foram apresentados pelo Chega e pela Iniciativa Liberal (IL), tendo o partido liderado por André Ventura incluído também o pedido para ouvir o secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha. Ambas as propostas foram aprovadas por unanimidade na comissão parlamentar, revela o Observador, citando a Lusa.

Durante a mesma reunião, o Chega propôs ainda a audição dos presidentes das câmaras municipais de Coimbra e de Leiria, com o objetivo de relatarem as dificuldades sentidas no terreno na sequência da tempestade. No entanto, esta proposta acabou por ser rejeitada, com votos contra do PSD e do CDS-PP e a abstenção do Partido Socialista.

A tempestade Kristin afetou várias regiões do país, causando danos significativos e levantando críticas quanto à resposta das autoridades e à operacionalidade do sistema de comunicações de emergência SIRESP.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.