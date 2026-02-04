Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alerta esta quarta-feira para o risco de inundações em vários rios portugueses devido à previsão de precipitação persistente e vento forte.

“Estamos em nível quatro de empenhamento e vamos mantê-lo até sexta-feira que vem, e será reavaliado nessa altura”, acrescenta.

Num ponto de situação na sede da ANEPC, Mário Silvestre, comandante nacional da Proteção Civil, indicou que as ribeiras dos rios Vouga, Águeda, Mondego, Lis, Tejo, Sorraia e Sado estão em situação de alerta, enquanto os rios Lima, Cávado, Ave, Douro e Tâmega se encontram em situação de vigilância.

“É expectável que haja inundações devido à subida dos caudais destes rios”, explica Mário Silvestre, alertando para a necessidade de precaução junto das populações e das áreas mais vulneráveis.

Mário Silvestre explica que estão a ser usados três meios aéreos para reconhecimento e avaliação. O serviço de cartografia da Força Aérea também está a ajudar no mapeamento via satélite do complexo de rios de norte a sul do país. “Os efeitos expectáveis são os que andamos a anunciar, mantém-se e vão manter-se neste período todo: inundações em áreas urbanas, cheias, deslizamento de terras, piso rodoviário bastante escorregadio”, enumera Mário Silvestre. Questionado sobre a ausência em Portugal durante a passagem das tempestades diz que se encontrava numa formação em Bruxelas. “Nada deixou de ser feito por causa da minha ausência. A minha presença física em Carnaxide nada teria mudado”, sublinha, acrescentando que acompanhou a situação em permanência à distância. O responsável explica que, no dia 25 de janeiro, domingo, decorreu o habitual briefing com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), não se prevendo na altura os efeitos da tempestade Kristin. “Fizemos uma avaliação do cenário e seria uma semana perfeitamente normal (…) com uma situação tipicamente de inverno”, afirma. “Não havia no domingo absolutamente nada que indicasse que íamos ter o fenómeno que depois tivemos na madrugada de quarta-feira”, concluiu, justificando assim a sua ausência no país.

