Marcelo Rebelo de Sousa reconheceu que, nas primeiras comunicações sobre o sucedido, “temos funções políticas e nem sempre informações completas”.

“Queremos simplificar e dizemos coisas deste género. Também já me aconteceu dizer que o dinheiro irá chegar o mais rápido possível, mas, apesar de tudo, as pessoas já foram recebendo os pagamentos do mês anterior”, afirmou, numa referência às declarações do ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida.

O chefe de Estado destacou que o seu principal receio é conseguir pôr a estrutura de missão criada pelo Governo “a funcionar” para que os apoios anunciados cheguem efetivamente às pessoas. Para isso, sublinhou o papel fundamental dos municípios e das freguesias, que estão a fazer um levantamento “dos prejuízos e das necessidades em tempo recorde”.

Em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que coordenar estas equipas é uma tarefa complexa, apesar de reconhecer que o coordenador da missão, o ex-autarca do Fundão Paulo Fernandes, “é ótimo”. “Pôr essa máquina a funcionar implica mais do que ter um coordenador, que aliás é ótimo, em Leiria, com uma equipa pequena”, afirmou, acrescentando que as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), que funcionam em articulação com a estrutura de missão, vão “ganhando peso”, mas não substituem os municípios e as freguesias.

