Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“É com grande pesar que o CDS comunica a morte” do seu “militante, dirigente, deputado e antigo líder parlamentar”, lê-se no comunicado.

Na mesma nota, o partido descreve Nogueira de Brito como “uma das grandes referências do CDS, da democracia portuguesa e de Portugal”. Licenciado em Direito, foi deputado à Assembleia da República pelo círculo de Braga, presidiu à Comissão de Saúde, Segurança Social e Família e liderou o grupo parlamentar do partido.

Ao longo da sua carreira política, desempenhou também os cargos de vice-presidente da Comissão Política e presidente do Conselho Nacional do CDS.

O CDS destaca ainda o seu percurso parlamentar, considerando-o “um dos mais brilhantes e notáveis tribunos” do partido, e sublinha o seu exemplo de “decência, integridade, humanismo e elevação”.