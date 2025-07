Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Parlamento aprovou redução do IRS em 2025 e, com votos favoráveis do PSD, CDS, Chega, IL e PAN. Os deputados do PS e do JPP abstiveram-se, enquanto o Livre, o PCP e o BE votaram contra.

Esta era uma medida que já tinha sido votad na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, sendo espectável que fosse aprovada esta quarta-feira em sessão de plenário. Além de alterar o Código do IRS, prevê uma diminuição das taxas do primeiro ao oitavo escalão em 2025, um alívio fiscal que o Governo estima em 500 milhões de euros.

Existem ainda outras reduções propostas pelo Chega, noutros escalões, aprovadas pela maioria PSD e CDS. Inclusive no nono patamar será possível assistir a uma taxa de redução progressiva e sentir o impacto das alterações.

A maioria dos deputados chumbou a proposta do PS que implicava a acumulação do prémio salarial atribuído aos jovens trabalhadores nos primeiros anos de actividade profissional com o IRS Jovem. Il, PCP e BE abstiveram-se.