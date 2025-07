Afinal, o que muda no IRS em 2025? 2.º Escalão Salário: 1.000 €/mês

Redução adicional: 34 €

Poupança total face a 2024: 264 € Salário: 1.100 €/mês

Redução adicional: 55 €

Poupança total face a 2024: 86 € 3.º Escalão Salário: 1.250 €/mês

Redução adicional: 65 €

Poupança total face a 2024: 132 € Salário: 1.500 €/mês

Redução adicional: 83 €

Poupança total face a 2024: 155 € 4.º Escalão Salário: 1.850 €/mês

Redução adicional: 111 €

Poupança total face a 2024: 220 € 5.º Escalão Salário: 2.000 €/mês

Redução adicional: 124 €

Poupança total face a 2024: 293 € 6.º Escalão Salário: 3.000 €/mês

Redução adicional: 207 €

Poupança total face a 2024: 385 € 7.º Escalão Salário: 3.500 €/mês

Redução adicional: 240 €

Poupança total face a 2024: 574 € 8.º Escalão Salário: 4.500 €/mês

Redução adicional: 290 €

Poupança total face a 2024: 645 € 9.º Escalão Salário: 7.000 €/mês

Redução adicional (efeito indireto): 401 €

Poupança total face a 2024: 866 €

Há uma redução transversal do IRS de 500 milhões de euros que abrange os rendimentos do 1.º ao 8.º escalão, com efeitos indiretos no 9.º escalão devido à progressividade no cálculo do imposto, ou seja, de acordo com o rendimento.

A redução adicional refere-se ao corte proposto em 2025, acumulando com as mudanças já introduzidas no Orçamento de Estado, como o ajustamento de escalões e mínimo de existência.

De acordo com as simulações da PwC, citadas pelo Executive Digest:

Um trabalhador solteiro e sem filhos, com um salário bruto de 1.000 euros/mês (2º escalão): Pagará menos 34 euros por ano face à tabela atual. Face a 2024, a poupança total será de 264 euros anuais, devido à combinação desta nova redução com os ajustamentos já feitos no Orçamento do Estado para 2025.

No caso de um casal sem filhos, com cada elemento a ganhar 1.000 euros/mês (2º escalão): A redução adicional será de 67 euros por ano face à tabela atual.

Para trabalhadores casados e com filhos: Face a 2024, a poupança total conjunta é de 527 euros.

Contribuintes do 3º escalão, com ordenados de 1250 e 1500 euros: Haverá uma descida adicional de até 83 euros. Face a 2024 a diferença é de 132 e 155 euros, de acordo com o rendimento.

No quarto escalão, um vencimento bruto de 1.850 euros beneficia de: Uma descida adicional de 111 euros.

Para salários mais elevados, o alívio fiscal também aumenta: Um contribuinte com 4.500 euros/mês (8.º escalão) terá uma poupança total de 645 euros; Quem ganha 7.000 euros/mês (9.º escalão) poupará 866 euros anuais face a 2024.



Estes valores são estimativas com base em perfis padrão (solteiros, sem filhos, sem outras deduções além das gerais e familiares).