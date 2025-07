Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"A Câmara Municipal de Loures destruiu mais de 60 casas no bairro do Talude, deixando o entulho espalhado por todo o lado, pondo em perigo as mais de 60 crianças e as restantes pessoas que lá vivem. Os moradores do bairro mais a Vida Justa apelam à mobilização solidária para uma jornada de trabalho e limpeza", lê-se no comunicado divulgado esta sexta-feira.

A limpeza do terreno está marcada para o próximo sábado, 19 de julho, a partir das 09h00.

O movimento Vida Junta coloca ainda em causa os atos da autarquia: "a Câmara Municipal de Loures mente quando diz que deu alternativas de habitação aos moradores. A única coisa que lhes deu foi entulho e destruição".

"Os moradores do Talude têm direito à dignidade e viverem com mais limpeza que a autarquia de Loures lhes nega", pode ler-se. O comunicado nota ainda que é necessário "parar os despejos e um plano de emergência para a habitação".

A Câmara Municipal de Loures ordenou a demolição de 64 habitações, ou barracas de lata, onde viviam cerca de 161 pessoas: idosos, mulheres, homens e crianças.

De forma a pôr fim às construções ilegais que vão crescendo neste terreno, a Câmara Municipal de Loures iniciou uma operação de demolição de habitações, 56 das quais ocupadas por 103 adultos e 58 menores. Em nove casos, não foi possível recolher a identificação das famílias, algumas por estarem fora do país, referem, num comunicado enviado à comunicação social.

Para notificar os moradores, foi lançando "um edital com as 48 horas que a lei obriga" para as pessoas abandonarem as suas casas.