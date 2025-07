Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Uma semana. Foi este o timming que o Benfica deu ao Palmeira e a Richard Ríos sobre uma possível transferência do internacional colombiano para os encarnados. As águias tinham enviado alguns emissários ao Brasil para tentar fechar o negócio, mas até hoje não tinha sido possível o entendimento. 'À saída' do último encontro, o clube de Rui Costa deu então uma semana para que as partes tomem uma posição definitiva.

Refira-se que os encarnados ofereceram 25 milhões de euros pelo jogador e ainda bónus que poderiam fazer com que o negócio ultrapassasse os 30 milhões de euros. Até à data, contudo, o Benfica ainda espera por uma resposta do emblema brasileiro.

Abel Ferreira, treinador português do Palmeiras, pretende segurar o jogador, já fez chegar essa informação à direção, que tudo tem feito então para que Ríos fique no Brasil, apontando aos 30 milhões de euros para a transferência.

Esta intransigência da direção do Palmeiras terá feito mesmo com que a Roma desistisse do jogador, de acordo com a imprensa transalpina. O clube italiano tinha oferecido 28 milhões de euros, valores que o Palmeiras rejeitou.

Já o Benfica continua na corrida, mas quer fechar um médio o mais rapidamente possível, pelo que deram então uma semana, no máximo, para que Palmeiras e Ríos tomem uma posição.

Refira-se que Ríos teve sempre uma preferência por rumar ao campeonato italiano e à Roma, mas agora viu o emblema transalpino saltar da corrida, pelo que os encarnados poderiam ser agora uma porta de entrada na Europa.