Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Sporting quer reforçar o setor do ataque e mesmo com Luis Suárez como principal objetivo, Rui Borges pretende outro futebolista, isto porque Gyokeres está também de saída. Jota Silva, português do Nottingham, está na lista, sabe o 24notícias.

Ainda não houve contatos entre os dois clubes, pois Frederico Varandas, Presidente do Sporting, está a tratar da já 'novela' Gyokeres, que praticamente todos os dias tem avanços e recuos rumo a Londres e ao Arsenal.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Rui Borges trabalhou alguns meses com Jota Silva no Vitória de Guimarães, antes deste rumar a Inglaterra e vê qualidades no avançado para fazer parte do plantel da próxima temporada.

No Nottingham Forest, na temporada passada, Jota Silva não conseguiu impor-se como gostaria e o regresso a Portugal e a um clube como o Sporting é bem visto pelo futebolista de 25 anos.

Para já, contudo, ainda não há qualquer avanço dos leões, Jota Silva faz parte apenas de uma lista de potenciais reforços, como outros. Ainda assim, Rui Borges aprecia o jogador e tem-no como alvo prioritário para reforçar a frente de ataque dos verde e brancos, tal como Luis Suárez.