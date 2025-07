Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os projetos do Bloco de Esquerda, Livre e PAN foram aprovados com o voto a favor do PSD e do Chega.

Vários deputados do PS votaram a favor, contra o sentido do voto do partido.

O projeto do Chega foi aprovado com o voto a favor do PSD e a abstenção de toda a bancada do partido socialista.

A partir de agora qualquer testemunha tem o poder de denunciar um caso de violação e a investigação pode começar sem a denúncia, e mesmo, sem a vontade da vítima.

A decisão implica alterações ao código penal, assim como ao estatuto da vítima.