Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Embraer e a Força Aérea Portuguesa celebraram dois marcos significativos nos seus programas de modernização aérea: a entrega do terceiro KC-390 Millennium e o voo inaugural do A-29N Super Tucano, que deu início à campanha de testes da nova aeronave. A ocasião foi marcada por um voo histórico em formação envolvendo os dois modelos.

O terceiro KC-390 entregue integra um acordo que prevê a aquisição de seis unidades para Portugal, com dez opções adicionais para aliados europeus e membros da OTAN.

Já o A-29N, variante do Super Tucano desenvolvida para atender aos requisitos da OTAN, é fruto de uma encomenda feita em 2024 para 12 aeronaves, fazendo de Portugal o cliente de lançamento desta versão.

Segundo o Major-General João Nogueira, diretor do Programa KC-390 da FAP, a entrega do terceiro KC-390 expande a capacidade operacional da Força Aérea. "A entrega do terceiro KC-390 aumentará nossa capacidade operacional e, simultaneamente, consolidará a experiência na aeronave, rumo ao atingimento da Capacidade Operacional Plena e estabelecerá novas fronteiras na utilização desta plataforma. O lançamento da campanha de ensaios em voo do A-29N demonstra que estamos em um bom caminho para obter uma plataforma diferenciada, com uma configuração idealizada pela Força Aérea Portuguesa, que comprovará sua capacidade em treinamento avançado e utilização operacional", disse.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Bosco da Costa Junior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança, ressaltou o orgulho da empresa em contribuir para a modernização da FAP. "Estamos orgulhosos de contribuir de forma efetiva para melhorar as capacidades operacionais da FAP com o KC-390 e o A-29N. Esta entrega e o voo conjunto representam marcos importantes que refletem nosso compromisso em apoiar Portugal na área da defesa com soluções eficientes e inovadoras, sempre apoiadas na nossa sólida parceria de longa data".

Que aeronaves são estas?

A Embraer destaca que o KC-390 Millennium é uma aeronave de transporte militar média, capaz de transportar até 26 toneladas de carga, voar a 470 nós e realizar múltiplas missões, incluindo transporte, lançamento de tropas, evacuação médica, busca e salvamento, combate a incêndios e operações humanitárias. Configurável para reabastecimento aéreo, o KC-390 atende integralmente aos padrões da NATO e já foi escolhido por 11 países, entre eles Brasil, Coreia do Sul, Hungria, Holanda e Suécia.

Já o A-29 Super Tucano é reconhecido mundialmente por sua versatilidade em missões táticas, patrulha, operações especiais, reconhecimento e treinamento, com uma frota global que acumulou mais de 600 mil horas de voo e conta com mais de 290 unidades entregues a 22 forças aéreas. A variante A-29N traz aviônicos e sistemas de comunicação adaptados para a interoperabilidade com a NATO.