O Tribunal de Cascais diz que Ricardo Salgado não sabe o próprio nome ou de pessoas próximas. Também não consegue reconhecer dinheiro ou ter "noção da posse ou património", pelo que não consegue fazer contas ou efetuar pagamentos.

A mulher foi oficialmente designada cuidadora do ex-banqueiro desde 1 de janeiro de 2019.

De recordar que, em maio, o ex-banqueiro Ricardo Salgado foi dispensado pelo tribunal de comparecer às sessões do julgamento do caso BES Angola (BESA), devido "às específicas limitações físicas e psíquicas" reconhecidas pela doença de Alzheimer.

Ricardo Salgado, que está a ser julgado no processo principal do universo BES/GES, que julga a queda do banco e grupo económico há uma década, foi dispensado de comparecer às sessões de julgamento nesse processo após ter marcado presença na sessão inaugural.