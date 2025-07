Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Nas regiões norte e centro espera-se "céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral, em especial a partir da tarde". É também esperada "neblina ou nevoeiros matinal em alguns locais, em particular no

litoral".

Também podem ser registados "períodos de chuva fraca ou chuvisco a partir da manhã no litoral, mais frequentes a partir do final da tarde", e "vento fraco a moderado (até 30 km/h) de oeste/noroeste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas a partir do final da tarde, por vezes com rajadas até 60 km/h".

Vai ainda ser registada uma "pequena descida de temperatura, em especial da máxima e no interior".

Já na região sul, espera-se "céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se pouco nublado ou limpo no Baixo Alentejo e Algarve".

O vento será "fraco a moderado (até 30 km/h) de noroeste, temporariamente sudoeste na costa sul do Algarve durante a tarde, e por vezes forte (até 40 km/h) na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Espichel durante a tarde, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas, por vezes com rajadas até 60 km/h".

Também há "possibilidade de formação de neblina ou nevoeiros matinal" e está prevista a "descida da temperatura máxima, mais significativa na costa sul do Algarve".