Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No dia 20 de janeiro de 2025, regressava à Casa Branca um presidente que parecia ter sido apenas um parêntesis na história da democracia norte-americana. Mas Trump e o movimento MAGA voltaram ainda mais fortes, num mundo que procuram moldar à sua imagem.

Desde a Guerra Comercial que chegou à União Europeia em julho, passando pela proposta de criação de um "Conselho da Paz" para a reconstrução e governação de Gaza, pela captura de Nicolás Maduro e pela nova governação da Venezuela, liderada pela vice-presidente e agora presidente interina Delcy Rodríguez, até à mais recente intenção de anexar a Gronelândia, que reacendeu as tensões com a União Europeia e levou à suspensão da ratificação do acordo comercial alcançado no verão passado, os holofotes não largaram Trump.

A sucessão de decisões, anúncios e polémicas associadas a Donald Trump marcaram o quotidiano político e mediático ao longo do último ano, muitas vezes com impacto direto fora dos Estados Unidos. Entre medidas amplamente noticiadas e outras menos escrutinadas, houve acontecimentos que passaram relativamente despercebidos, apesar da sua relevância.

Neste primeiro ano de Donald Trump, reunimos dez acontecimentos ligados ao Presidente norte-americano que podem não ter tido o destaque merecido.

Stablecoins ganham acesso ao setor bancário

O Presidente tem apoiado a integração das criptomoedas estáveis, ou stablecoins, no sistema financeiro tradicional, permitindo que estas operem em bancos e instituições reguladas, revela o Politico. A medida visa estimular a inovação tecnológica e ampliar opções de pagamento, mas críticos alertam para riscos de instabilidade financeira.

O perdão do dia 6 de janeiro de 2021

Trump concedeu um perdão geral a centenas de pessoas que invadiram o Capitólio em seu nome a 6 de janeiro de 2021. O Departamento de Justiça de Trump recorreu aos tribunais para argumentar que o perdão não se destinava apenas a crimes cometidos nesse dia, mas poderia também abranger crimes não relacionados, descobertos durante a investigação da invasão.

Justiça abre frente sobre “integridade eleitoral”

O Departamento de Justiça exigiu que dezenas de estados entregassem dados sensíveis sobre eleitores, incluindo listas de registo eleitoral, alegando proteger a “integridade eleitoral”. Pelo menos 23 estados recusaram-se a cumprir a ordem, argumentando violação da lei federal de privacidade, enquanto alguns oficiais republicanos forneceram os dados.

Centrais de carvão envelhecidas mantidas abertas

Donald Trump tem procurado revitalizar a indústria do carvão, modernizando centrais envelhecidas e disponibilizando terras federais para mineração. Trump continua a promover o “carvão bonito e limpo”, uma promessa central desde a sua primeira campanha presidencial.

Acesso a seguros de saúde diminui para imigrantes legais

Conservadores têm pressionado para restringir benefícios públicos a milhões de imigrantes legais, incluindo acesso a seguros de saúde gratuitos ou subsidiados. A primeira administração Trump aplicou a Public Charge Rule, que penalizava imigrantes legais que recorressem ao Medicaid, dificultando a obtenção de residência permanente. A política foi suspensa pelo governo Biden em 2021 e formalmente revogada em 2022.

O fim do cêntimo nos EUA

Em fevereiro de 2025, Trump pediu ao Departamento do Tesouro para deixar de cunhar o cêntimo, cujo custo de fabrico (cerca de quatro cêntimos) superava o seu valor nominal. A moeda, muitas vezes vista como símbolo nostálgico, foi finalmente retirada de circulação.

Consolidação de dados para reforço da imigração

A administração Trump definiu a meta de expulsar um milhão de imigrantes não autorizados no primeiro ano de mandato. Contudo, a dificuldade logística levou o governo a centralizar dados e recursos para otimizar a fiscalização e remoção de imigrantes, reconhecendo limitações na capacidade de detenção e deportação.

Reforma da supervisão do ensino superior

Trump prometeu eliminar organizações de acreditação universitária que considerava “radicalmente esquerdistas”. Estas entidades certificam universidades para que possam receber fundos federais. O objetivo é introduzir novos acreditadores e combater a alegada inclinação política das atuais organizações.

Psicadélicos em via rápida

Com a nomeação de Robert F. Kennedy Jr. como secretário da Saúde, a administração Trump tem apoiado a aprovação de terapias psicadélicas, como MDMA (ecstasy), para tratamento de doenças mentais. A medida enquadra-se na iniciativa Make America Healthy Again, que privilegia abordagens naturais e complementares à psiquiatria tradicional.

A política energética e ambiental continua controversa

Além do carvão, Trump tem impulsionado políticas que questionam restrições ambientais, promovendo a exploração de recursos naturais e reduzindo a regulamentação ambiental em nome do crescimento económico e da segurança energética.