Uma aposta registada em Portugal venceu o segundo prémio do Euromilhões, no valor de 289 mil euros.
O primeiro prémio, de 123 milhões de euros, saiu no estrangeiro.
A chave vencedora do sorteio 009/2026 do Euromilhões sorteada hoje é composta pelos números 14-18-31-35-46 e pelas estrelas 7 e 11.
Esta notícia não dispensa a consulta dos números através do portal dos Jogos Santa Casa.
