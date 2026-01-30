Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

André Sousa, o presidente da Câmara Municipal da Batalha revelou que "toda a rede de água está montada com geradores", mas que ainda há zonas sem água, e podem sempre haver perturbações durante os próximos dias: "continuamos a fazer o possível para que todos tenham água", explicou o autarca, dando o exemplo de São Mamede que "já deve estar a trabalhar na sua plenitude".

No que toca à eletricidade, André Sousa explicou que a E-Redes continua no terreno a trabalhar, sendo que já "há localidades com eletricidade e rede móvel", alertando para as localidades de Regengo e São Mamede, que continuam sem eletricidade. Quanto a multibancos e postos de combustíveis, Sousa esclarecer que a maioria está em funcionamento na vila.

André Sousa recordou que no campo de futebol da Batalha, e o Auditório Municipal, existem balneários disponíveis para "as pessoas tomarem banho" e eletricidade para que "as pessoas possam carregar os seus telemóveis".

O autarca da Batalha também revelou os esforços para que na freguesia de Reguengo do Fetal e de São Mamede também exista um ponto de eletricidade para carregar telemóveis e balneários disponíveis para banhos.

Em publicação na rede social Facebook, a Câmara pediu voluntários "com experiência" para trabalhos específicos como "limpeza de ruas, corte de árvores e arranjo de telhados".

Para as pessoas "sem experiência", Sousa pede que façam grupos, "equipas de proximidade", e tentem ajudar "os mais idosos, que têm menos capacidade".

Por fim, o presidente da Câmara apela a que ninguém "arrisque, não se aproximem das linhas elétricas, não vale a pena mexer, não vamos perder vidas por causa de uma situação material".

