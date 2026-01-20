Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A votação, que estava prevista para as próximas semanas, fazia parte de um entendimento alcançado no verão passado entre a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e Donald Trump, assinado no campo de golfe de Turnberry, na Escócia. O acordo previa a aplicação de tarifas de 0% a produtos industriais dos Estados Unidos.

Segundo uma fonte do Parlamento Europeu, revela o The Guardian, os principais eurodeputados da Comissão de Comércio Internacional devem anunciar esta quarta-feira a suspensão formal do processo de ratificação, após um entendimento entre os maiores grupos políticos da instituição.

A decisão ganhou força no fim de semana, quando o líder do maior grupo político do Parlamento Europeu, o Partido Popular Europeu (PPE), de centro-direita, defendeu publicamente o adiamento da aprovação do acordo. “O PPE é favorável ao acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos, mas tendo em conta as ameaças de Donald Trump relativamente à Gronelândia, a aprovação não é possível nesta fase”, afirmou Manfred Weber, reagindo a uma publicação do Presidente norte-americano na rede social X.

Socialistas, liberais centristas e eurodeputados dos Verdes já tinham anteriormente apelado à suspensão do acordo, considerando incompatíveis as declarações de Trump sobre a Gronelândia com o avanço de um entendimento comercial desta natureza.