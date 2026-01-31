Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para as regiões norte e centro de Portugal "períodos de céu muito nublado, tornando-se gradualmente muito nublado ou encoberto a partir da tarde. Aguaceiros dispersos e em geral fracos, que serão de neve acima de 900/1100 metros de altitude, subindo gradualmente a cota para os pontos mais altos da Serra da Estrela a partir da manhã. Períodos de chuva a partir do meio da tarde no litoral, tornando-se persistente e estendendo-se gradualmente para o interior".
Já o vento, o IPMA prevê "vento fraco a moderado (até 30 km/h) de oeste/noroeste, soprando por vezes forte (até 45 km/h) no litoral e terras altas, em especial até ao início da manhã e para o fim do dia, tornando-se gradualmente do quadrante sul a partir da tarde".
Na região sul do país, o IPMA prevê "períodos de céu muito nublado, tornando-se gradualmente muito nublado ou encoberto a partir da tarde. Possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos e períodos de chuva no Alentejo a partir do fim da tarde".
Já o vento, será "fraco a moderado (até 30 km/h) de oeste/noroeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) na faixa costeira e terras altas até ao início da manhã, tornando-se gradualmente de sudoeste a partir da tarde".
Para a Grande Lisboa, o IPMA prevê "períodos de céu muito nublado, tornando-se gradualmente muito nublado ou encoberto a partir da tarde. Períodos de chuva a partir do meio da tarde, tornando-se persistente para o fim do dia.
"Vento fraco a moderado (até 30 km/h) de oeste/noroeste, tornando-se gradualmente de sul/sudoeste a partir do início da tarde e soprando por vezes forte (até 40 km/h) na faixa costeira no início e no fim do dia", pode-se ler na previsão.
Para o Grande Porto, está previsto "períodos de céu muito nublado, tornando-se gradualmente muito nublado ou encoberto a partir da tarde. Aguaceiros dispersos, em geral fracos passando a períodos de chuva a partir do fim da tarde.
Já o vento, à semelhança da Grande Lisboa, será "fraco a moderado (até 30 km/h) de oeste/noroeste, tornando-se gradualmente do quadrante sul a partir do início da tarde e soprando por vezes forte (até 45 km/h) na faixa costeira até ao início da manhã e para o fim do dia".
