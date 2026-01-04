Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O presidente venezuelano desembarcou de um Boeing 757 militar no meio de um dispositivo que mobilizou dezenas de agentes federais, incluindo investigadores do FBI e elementos da Administração de Repressão de Drogas dos EUA (DEA), enfrentando temperaturas abaixo de 2ºC negativos.

Após a chegada, Maduro foi escoltado para uma instalação federal ligada à DEA, onde passou pelo processo de identificação antes de ser transferido para o Centro de Detenção Metropolitano. A Presidência dos Estados Unidos divulgou imagens da detenção, mostrando o líder venezuelano a caminhar por um corredor com uma passadeira azul marcada com a inscrição “DEA NYD”.

Num breve registo em vídeo, Maduro aparece a cumprimentar alguém com um “Boa noite, feliz Ano Novo”.

Segundo uma fonte do Departamento da Justiça norte-americano citada pela Reuters, o ex-líder venezuelano deverá comparecer perante um tribunal federal em Manhattan na próxima segunda-feira.