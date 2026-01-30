Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

À chegada ao quartel dos bombeiros de Figueiró dos Vinhos, Nuno Melo disse à agência Lusa que o Governo vai também disponibilizar tela impermeável com "alto grau de resistência e durabilidade" para a cobertura provisória dos telhados.

"Serão geradores suficientes para garantir que, nesta situação provisória, pelo menos o restabelecimento de situações numa certa normalidade", referiu o governante, sem especificar a quantidade de aparelhos e a sua instalação no terreno. O ministro da Defesa Nacional remeteu essas "questões técnicas" para uma reunião de trabalho, com o secretário de Estado da Proteção Civil, com autarcas e proteção civil local e regional.

Nuno Melo reiterou ainda que as Forças Armadas estão disponíveis para ceder militares para estarem no terreno "a ajudar a debelar estas situações emergentes, seja a desimpedir terrenos, ajudando no abate de árvores ou numa atividade mais braçal", caso a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil assim o entenda.

Sem avançar com um número concreto de militares para este tipo de ações, o governante disse que estariam disponíveis "centenas ou milhares, se necessário".

Também em declarações à agência em Figueiró dos Vinhos, o Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, José Nunes Fonseca, que acompanhava o ministro da Defesa Nacional, garantiu o apoio às zonas afetadas dentro das capacidades militares. "Todas as solicitações que caibam nas capacidades e possibilidades serão analisadas e, à medida das disponibilidades dos ramos, - Marinha, Exército e Força Aérea - assim encaminharemos essas capacidades militares e meios", afirmou.

Cerca de 90% da população do concelho de Figueiró dos Vinhos está sem energia elétrica desde a madrugada de quarta-feira. Só a partir de quinta-feira ao fim do dia é que uma parte da vila foi abastecida recorrendo a geradores da E-Redes, após um apelo dramático do presidente da Câmara, Carlos Lopes. A colocação de geradores evitou também falhas no abastecimento de água. Os telhados das habitações também foram severamente danificados em todo o concelho.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.