“Nenhuma pessoa ou presidente fez mais pela NATO do que o Presidente Donald J. Trump. Se eu não tivesse assumido o cargo, a NATO não existiria agora. Teria sido relegada para o esquecimento. Triste, mas verdade!”, escreveu Trump na sua rede social Truth Social.

A declaração surge poucos dias depois de o Presidente norte-americano ter anunciado, no sábado, a imposição de tarifas de 10% sobre todos os produtos provenientes da Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia, medidas que entrarão em vigor em fevereiro.