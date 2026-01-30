Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Diariamente, tem estado reunido na sede da ANEPC o Centro de Coordenação Operacional Nacional, que é presidido pelo presidente desta autoridade. Mas, a responsável pela pasta da Administração Interna sublinhou ainda que é necessária preparação para uma semana difícil.

“Tudo leva a crer que a partir da noite de domingo tenhamos um quadro meteorológico muito severo. Não a repetição do que aconteceu, porque o que aconteceu foi um fenómeno muito raro, mas sabemos que vamos ter condições", explicou a ministra.

A Comissão Nacional de Emergência e Proteção e Civil é um órgão interministerial responsável pela coordenação política de proteção civil em Portugal, que reúne extraordinariamente e que vai reunir pela primeira vez desde que a depressão Kristin atingiu Portugal continental.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.