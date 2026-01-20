Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante a intervenção, Trump exibiu várias fotografias e concentrou grande parte do discurso nas políticas de imigração implementadas nos últimos 12 meses, apontando-as como um dos principais resultados do seu mandato.

O Presidente norte-americano mostrou ainda fotografias de pessoas detidas no estado do Minnesota, afirmando que se tratava de “imigrantes ilegais criminosos”. As declarações foram feitas sem que fossem apresentados, no momento, detalhes adicionais sobre os casos ou decisões judiciais associadas.

Ao mesmo tempo estão a decorrer protestos anti-Trump na capital norte-americana.