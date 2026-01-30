Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Foi uma catástrofe. E, portanto, aquilo que eu considero importante neste momento não é discutir quem é que tem culpas. Neste momento o que é preciso é acudir às pessoas, aos empresários e repor o mais rapidamente possível a normalidade. Agora, a culpa não pode morrer solteira", respondeu aos jornalistas Seguro após uma visita à Simoldes, em Oliveira de Azeméis, usando a mesma expressão do ex-ministro socialista Jorge Coelho quando caiu a ponte de Entre-os-Rios em 2001.

Candidato presidencial foi, de novo, sozinho visitar zonas afetadas pelo mau tempo e sugere recurso a verbas do PRR para ajudar a reconstrução, sendo que "o país tem de ter uma conversa séria sobre a forma como pode e deve reagir a estas situações que já não são novas. Também acontecem nos incêndios", defendeu.

"Queria fazer uma sugestão ao Governo, se for possível, que no âmbito da negociação do PRR pudesse haver da parte da União Europeia o alargamento do prazo para a concretização de algumas obras que exigem construção civil", concretizou António José Seguro.

De manhã, o candidato cancelou a agenda de campanha que tinha prevista para voltar a ir visitar, sozinho, zonas afetadas pela tempestade Kristin.

"Tal como na quarta e na quinta-feira, o candidato visitará, sozinho, zonas afetadas. O programa da manhã foi cancelado", adiantou a candidatura de Seguro à comunicação social.

