A seleção portuguesa sénior de andebol tem vindo a afirmar-se de forma consistente nas grandes competições internacionais, somando nas últimas décadas os melhores resultados da sua história em Campeonatos da Europa e do Mundo, como comprova o quinto lugar esta sexta-feira alcançado no Europeu da modalidade, que se disputa na Dinamarca.

No Campeonato da Europa, Portugal contabiliza nove participações, quatro delas consecutivas. O melhor desempenho surgiu, então, na mais recente edição, com a conquista de um histórico quinto lugar, superando o sexto posto alcançado em 2020, até então o melhor registo nacional. A estreia portuguesa em fases finais de Europeus aconteceu em 1994, seguindo-se participações esporádicas até à consolidação da presença regular a partir de 2020, reflexo do crescimento competitivo da seleção.

Já no Campeonato do Mundo, Portugal soma oito presenças em fases finais. O melhor resultado foi obtido em 2021, quando a equipa das quinas terminou no 10.º lugar, naquela que é considerada a campanha mais sólida de sempre num Mundial. Em 2023, Portugal voltou a marcar presença, reforçando a continuidade no patamar mais elevado da modalidade.

A evolução tem sido acompanhada por qualificações inéditas e consistentes, com Portugal a garantir também presença no Mundial de 2027, prolongando um ciclo de estabilidade competitiva ao mais alto nível.

Os resultados recentes refletem um percurso de crescimento sustentado do andebol português, assente na renovação geracional, na afirmação internacional de vários atletas, como são exemplos os irmãos Costa, Francisco e Martim, cobiçados pelas melhores equipas mundiais, e numa maior competitividade frente às principais potências europeias e mundiais.

Com presenças regulares nas grandes fases finais e classificações cada vez mais ambiciosas, "Portugal deixou de ser apenas um participante ocasional para se assumir como uma seleção competitiva no panorama internacional do andebol sénior", salientou no final do jogo de hoje o treinador Paulo Pereira.