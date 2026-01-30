Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No mais recente ponto de situação do mau tempo, feito até às 15h00, a Proteção Civil sublinhou que a principal preocupação passa agora pela chuva prevista para a próxima semana. Segundo o IPMA, é esperada "precipitação em praticamente todo o território" a partir de domingo, prolongando-se por vários dias e com valores "acima da média".

De acordo com a autoridade meteorológica, as regiões do Norte e do Centro deverão ser as mais afetadas, aumentando o risco de cheias, sobretudo em zonas já fragilizadas pelos efeitos da tempestade.

A possibilidade de inundações está a ser acompanhada de perto pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que admite a realização de descargas controladas em várias bacias hidrográficas. "Vamos provocar pequenas cheias, para evitar uma cheia descontrolada", explicou a entidade, sublinhando que a gestão preventiva dos caudais é essencial face ao cenário previsto.

As autoridades apelaram ainda à adoção de comportamentos preventivos por parte da população, numa altura em que continuam os trabalhos de reposição de serviços essenciais, nomeadamente o fornecimento de energia elétrica. O presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil reconheceu que ainda existem locais sem geradores, mas garantiu que "todos os pedidos estão a ser supridos".

A depressão Kristin provocou danos significativos em várias zonas do país, com impactos em infraestruturas, rede elétrica e acessibilidades, levando as autoridades a manterem elevados níveis de alerta para os próximos dias.

