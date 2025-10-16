Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Expresso, o Ministério Público acusa Pardal Ribeiro de ter mantido relações sexuais com um menor de 15 anos, que conheceu através da aplicação Grindr, e de lhe ter enviado 20 euros por MBWay após o encontro. O caso foi denunciado pelos pais do adolescente à Polícia Judiciária, que encontrou mensagens entre os dois.

Nuno Pardal Ribeiro era deputado da Assembleia Municipal de Lisboa e vice-presidente da distrital de Lisboa do Chega, o partido afastou-o na altura em que se tomou conhecimento do caso.

Ouvido em Tribunal esta semana, o arguido admitiu ter tido sexo oral com um rapaz de 15 anos, mas afirmou que desconhecia a idade e que os 20 euros que lhe deu não foram pagamento sexual, mas sim para pagar um jantar. A juíza rejeitou o pedido de suspensão do processo e confirmou integralmente a acusação do Ministério Público, que sustenta que Pardal Ribeiro sabia que o jovem era menor.

Segundo a Juíza era facilmente percetível pela fotografia de Whatsapp que o rapaz era menor de idade. Acrescenta que mesmo que o jovem não lhe tivesse dito a idade previamente, no encontro que ocorreu a 11 de julho de 2023, Pardal Ribeiro levou o menor num carro até um pinhal, após o jovem lhe dizer que tinha 15 anos.

O julgamento ainda não tem data marcada e o caso, que envolve também um segundo arguido, um piloto de 74 anos, já condenado noutro caso, acusado igualmente de recurso a prostituição de menores.

