Entre as 08h00 e as 19h00, os utilizadores poderão beneficiar de um desconto de 10% nas viagens de TVDE, através do código VOTA26, com um limite máximo de 1,50 euros por percurso e válido para duas viagens por pessoa.

Durante o mesmo período, quem optar pelas trotinetes ou bicicletas elétricas da empresa terá acesso a um desconto automático de 50%, aplicável fora das zonas turísticas.

Em comunicado, o diretor-geral da Bolt em Portugal, Mário de Morais, sublinha que a iniciativa pretende reduzir obstáculos à participação eleitoral. “Tal como na primeira volta, queremos assegurar que o transporte não é um obstáculo à participação num ato eleitoral tão importante”, afirma, acrescentando que “cada voto conta”.

A empresa refere ainda que esta medida se insere no compromisso de promover uma mobilidade mais acessível, especialmente em momentos considerados relevantes para a vida democrática.

Presente em Portugal desde 2018, a Bolt opera serviços de TVDE em todo o país e disponibiliza soluções de micromobilidade, como trotinetes e bicicletas elétricas, em 18 cidades.

