Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A princesa herdeira da Noruega, Mette-Marit, viu-se envolvida numa nova polémica após a divulgação de arquivos recentemente tornados públicos que indicam anos de contacto com o falecido condenado por crimes sexuais contra menores, Jeffrey Epstein.

Segundo o The Guardian, os mais recentes documentos relativos a Epstein, libertados na sexta-feira pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, contêm quase mil menções à princesa.

Entre estes arquivos, encontram-se dezenas de emails trocados entre Mette-Marit e Epstein, sugerindo contactos regulares entre 2011 e 2014. Mette-Marit casou-se com o atual príncipe herdeiro Haakon em 2001.

Os documentos indicam também que a princesa permaneceu na casa de Epstein em Palm Beach, Florida, durante quatro dias em 2013, enquanto este não se encontrava lá. Apesar da inclusão destes detalhes nos arquivos, o palácio sublinha que isso não implica qualquer ilegalidade por parte da princesa.

O palácio confirmou que a comunicação escrita entre a princesa e Epstein terminou em 2014, após Mette-Marit ter sentido que este procurava “usar a sua relação com a princesa herdeira como alavanca com outras pessoas”.

No sábado, Mette-Marit abordou publicamente a sua relação com Epstein, que se suicidou em 2019 enquanto aguardava julgamento por crimes sexuais contra menores. “Mostrei má decisão e lamento profundamente ter mantido qualquer contacto com Epstein. É simplesmente embaraçoso”, afirmou a princesa num comunicado do palácio real.

A divulgação surge numa altura particularmente sensível para a família real norueguesa. O julgamento de Marius Borg Høiby, filho de Mette-Marit, acusado de violação, está marcado para começar esta terça-feira. Høiby, fruto de uma relação anterior ao casamento da mãe, enfrenta 38 acusações, incluindo alegadas violações de quatro mulheres, bem como agressão e crimes relacionados com drogas. Caso seja condenado, poderá enfrentar até 16 anos de prisão. Høiby negou as acusações mais graves, incluindo abusos sexuais.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.