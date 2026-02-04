Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Depois das buscas, os Bombeiros conseguiram resgatar o veículo submerso pelas cheias, junto à Barragem de Amoreira, em Pias, concelho de Serpa. Infelizmente, o homem de 70 anos, que se encontrava no seu interior, não sobreviveu.

“Confirma-se que existe uma vítima mortal, um homem, com cerca de 70 anos, que se encontrava no interior da viatura”, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e proteção Civil do Baixo Alentejo.

A mesma fonte confirma que o corpo resgatado foi “transportado para uma ambulância dos bombeiros de Serpa”, para o processo de certificação do óbito pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), que já chegou ao local.

“Foram desenvolvidas buscas para ver se havia mais alguma vítima no interior do carro e não há mais ninguém”, disse, referindo que “ninguém sabe se o senhor estaria acompanhado ou não”.

A GNR vai informar a família da vítima mortal sobre o sucedido, acrescentou a fonte do comando sub-regional.

Em declarações anteriores à agência Lusa, o 2.º comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo, José Horta, indicou que o alerta para esta ocorrência foi dado às autoridades às 15:51.

“Não se sabe se foi um despiste ou se o carro foi arrastado”, referiu então o responsável, que disse que os bombeiros estavam a realizar operações para tentar perceber se o automóvel tem vítimas no interior.

O automóvel ficou submerso numa linha de água situada junto à estrada que faz a ligação entre a Estrada Regional 258 (ER258) e o paredão da Barragem da Amoreira, no concelho de Serpa.

