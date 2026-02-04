Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Carlos Moedas anunciou ter dado ordem para o encerramento de vários jardins municipais, devido ao risco de queda de árvores provocado pelo alagamento dos solos, revela o Observador. “A água está a ensopar o terreno e pode haver perigo de queda de árvores no jardim”, afirmou. Em concreto, estão encerrados os jardins do Alvito, da Estrela e da Serafina.

Relativamente à zona ribeirinha e ao risco de inundações, o presidente da câmara assegurou que a situação está a ser permanentemente monitorizada, admitindo que poderá ser necessário proceder ao tamponamento das portas de habitações, caso as condições se agravem.

O autarca deixou ainda um apelo ao setor público e privado para que seja adotado o regime de teletrabalho sempre que possível. “Todos os que possam estar em teletrabalho, que fiquem em teletrabalho”, afirmou, sublinhando que não se pretende “alarmar a população”, mas sim promover a “racionalidade” e a adoção de todas as precauções necessárias.

Quanto às ocorrências registadas, Carlos Moedas revelou que a depressão Kristin provocou 504 situações, sobretudo quedas de árvores. Já a depressão Leonardo terá causado cerca de 160 ocorrências, maioritariamente relacionadas com inundações. “O que nos preocupa daqui até domingo é este acumular da persistência da chuva”, adiantou, afastando, ainda assim, um cenário semelhante ao das cheias de 2022.

De acordo com as previsões meteorológicas, o estado do tempo deverá agravar-se com o cair da noite em Lisboa.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.