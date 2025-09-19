O Exército israelita afirmou esta sexta-feira que cerca de 480 mil palestinianos fugiram da cidade de Gaza para sul desde o final de agosto, antecipando o aumento dos bombardeamentos e combates contra o Hamas.

“A estimativa é de cerca de 480 mil”, disse um porta-voz militar, em resposta a uma questão sobre uma estimativa de deslocados. No final de agosto, a ONU considerava que a população da cidade rondava um milhão de pessoas.

O movimento islamita Hamas e a Força de Defesa Civil da Faixa de Gaza, sob a sua autoridade, contestaram os números divulgados por Israel, considerando-os exagerados.

Israel iniciou uma vasta operação militar com o objetivo de conquista a Cidade de Gaza, onde o Hamas mantém o seu principal reduto, e recuperar os 48 reféns ainda na sua posse, dos quais se estima que 20 estejam vivos.

O plano, aprovado pelo executivo de Netanyahu e atualmente em execução, prevê a deslocação forçada de quase um milhão de habitantes da principal cidade do território, o que gerou uma vaga de críticas em todo o mundo e também protestos numa base diária em Israel.