Fernando Alexandre disse que os municípios têm procurado locais alternativos, como bibliotecas, para que as aulas possam funcionar.
“Temos também feito um seguimento escola a escola com o abastecimento elétrico, que é um dos casos mais problemáticos”, disse ainda Fernando Alexandre, garantindo que, nos casos de Leira, Pombal e Marinha Grande, hoje está já garantido o acesso à energia em todas as escolas, “seja com a energia da rede, seja através de geradores”.
O governante afastou a hipótese de ensino online, até porque, como frisou, não haveria condições para isso.
