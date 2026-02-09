Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Jornais de referência, como o espanhol El País, salientaram que Seguro derrotou o líder da extrema-direita, André Ventura, numa segunda volta histórica, apontando os resultados como uma "clara rejeição ao discurso populista e uma preferência por um candidato visto como moderado e conciliador". O El País sublinha que Seguro, "que esteve fora da política ativa durante anos, conseguiu aglutinar apoios de vários setores políticos para assegurar a vitória".

O jornal britânico The Guardian refere que a vitória do candidato apoiado na segunda volta pelo Partido Socialista foi vista como "um reforço dos valores democráticos frente às forças nacionalistas". A publicação também recorda que a direita populista de Ventura cresceu significativamente nos últimos anos, refletindo “uma influência crescente de narrativas antissistema em diversas eleições europeias”.

Do outro lado do Atlântico, o New York Times destacou que a vitória de Seguro pode ser interpretada “como um sinal de reafirmação dos valores europeus tradicionais, apesar de o candidato ter inicialmente partido de posições menos favorecidas nas sondagens internas e sem grande apoio no início da campanha”. O jornal norte-americano realça ainda que os votos em Ventura “evidencia que Portugal, tal como outros países europeus, não está imune ao aumento do apoio a movimentos nacionalistas e antissistema”.

Outra imprensa, como El Mundo e O Globo, destacou o confronto entre “socialista clássico” e “radical populista”, sublinhando o contraste entre os perfis dos dois principais candidatos e a importância do eleitorado centrista “que se mobilizou em torno de Seguro para barrar a ascensão de Ventura”.

Resumindo, os artigos destes jornais internacionais convergem na leitura de que a eleição de Seguro representa “uma vitória da moderação sobre a polarização”, mas também um alerta sobre a “força emergente de discursos mais radicais”, que tiveram um desempenho significativo, especialmente em contexto de crises económicas e sociais que marcaram o último ano em Portugal e na Europa.

