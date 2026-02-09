Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O anúncio foi feito na rede social X, numa publicação em que Gavin Newsom elogiou o cantor porto-riquenho e, ao mesmo tempo, ridicularizou o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nos últimos meses, o governador tem imitado o estilo de escrita do chefe de Estado nas redes sociais, incluindo nesta mensagem dedicada a Bad Bunny.

“Como muita gente sabe, sou um enorme apreciador do ‘espanhol’. É uma língua bonita, falada por pessoas maravilhosas na Califórnia e em todo o mundo. Sou também um grande fã de Puerrrrrrrto Rico. Por isso, declaro amanhã como o ‘Dia de Bad Bunny’, quando ele atuar no grande jogo, com a sua voz suave, bonita, e o seu excelente aspeto”, escreveu.

Bad Bunny, nome artístico de Benito Antonio Martínez Ocasio, é atualmente um dos artistas mais ouvidos do mundo. A atuação no Super Bowl acontece apenas uma semana depois de ter vencido o Grammy de Álbum do Ano com “Debí Tirar Más Fotos”, o primeiro disco totalmente em espanhol a conquistar este prémio.

A escolha do músico para o espetáculo do intervalo gerou críticas por parte de Donald Trump e dos seus apoiantes. Em resposta, a organização conservadora Turning Point USA anunciou um espetáculo alternativo, o “All-American Halftime Show”, com Kid Rock como cabeça de cartaz.