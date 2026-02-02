Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As forças israelitas assumiram o controlo da passagem de Rafah, a única de Gaza que não é partilhada com Israel, em maio de 2024, justificando a medida com a necessidade de impedir o contrabando de armas pelo Hamas. A decisão acabou por isolar ainda mais o território palestiniano, cortando um acesso essencial para cuidados de saúde, deslocações e comércio.

Israel esclareceu que toda a circulação através da passagem ficará sujeita a um sistema conjunto de segurança israelita e egípcio e que, para já, apenas um número reduzido de feridos e doentes palestinianos será autorizado a sair diariamente de Gaza.

Segundo um responsável egípcio, citado pela Associated Press sob anonimato, apenas 50 palestinianos poderão atravessar a fronteira em cada sentido no primeiro dia de funcionamento.

Antes da guerra, Rafah constituía a única ligação de Gaza ao exterior que não estava sob controlo israelita. A sua reabertura poderá facilitar o acesso a cuidados médicos, permitir deslocações limitadas ao estrangeiro e possibilitar visitas a familiares no Egito, onde residem já dezenas de milhares de palestinianos.

