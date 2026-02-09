Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A meio da atuação, transmitida no domingo à noite em São Francisco, na Califórnia, os espectadores assistiram ao que parecia ser uma cerimónia ao vivo. Confirmou-se depois que o casal presente em palco, acompanhado por um pastor e por uma orquestra, era real.
De acordo com a ABC News, os noivos tinham inicialmente convidado Bad Bunny para o seu casamento. O artista acabou por inverter o pedido, convidando-os a celebrar a união durante o seu espetáculo no intervalo do Super Bowl.
Vestidos de branco, em sintonia com muitos dos bailarinos, os noivos participaram numa breve cerimónia conduzida em espanhol. Após a troca de votos e um beijo, o momento deu lugar à entrada de Lady Gaga, que interpretou uma versão de inspiração salsa da música “Die With a Smile”.
O casamento foi apenas um dos elementos de um espetáculo pensado para celebrar a identidade cultural e musical de Bad Bunny. O artista, vencedor de vários prémios Grammy, levou ao palco do Levi’s Stadium referências à sua herança porto-riquenha, interpretando temas como “Tití Me Preguntó”, “BAILE INoLVIDABLE” e “NUEVAYoL”.
A atuação terminou com fogo de artifício ao som de “DtMF”.
Após o intervalo, os Seattle Seahawks consolidaram a vantagem construída na primeira parte e venceram os New England Patriots por 29-13, conquistando o Super Bowl LX.
